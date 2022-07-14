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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الفيزياء والتاريخ

الخميس، 14 يوليه 2022 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.


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