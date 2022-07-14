اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 01:48 م
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طلاب الثانوية العامة بسوهاج يشكون من صعوبة امتحان الفيزياء والتاريخ.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 12:48 م
طلاب الثانوية العامة بسوهاج يشكون من صعوبة امتحان الفيزياء والتاريخ.. صور طلاب الثانوية العامة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أشتكى طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج من صعوبة الامتحان بمادتى الفيزياء والتاريخ المنعقدين اليوم داخل 78 لجنة هي عدد اللجان الإمتحانية على مستوى المحافظة حيث أشار الطلاب إلى أن امتحان مادة الفيزياء جاء في 50 سؤالا كانت صعبة والوقت غير كافى لها وأنها تحتاج إلى وقت أطول.

أما الطلاب الذين أدوا الامتحان في مادة التاريخ اليوم بمحافظة سوهاج أكدوا أيضا صعوبة الإمتحان وأن الأمتحان كما تم الإعلان عنه مسبقا سيكون متدرج ينتهى بالأسئلة الصعبة إلا أن الإمتحان كان صعبا من البداية والأسئلة غير مباشرة وتحتاج وقت طويل للتفكير.

يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة أنطلق في 20 من يونيو الماضى  داخل 11 إدارة تعليمية، هي عدد إدارات المحافظة، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات ٢٦ ألف طالب وطالبة، موزعين على 78 لجنة، ولجنة احتياطي، حيث أنهت المديرية جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد اطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.


 

طلاب الثانوية العامة بسوهاج (1)
طلاب الثانوية العامة بسوهاج (1)

 

طلاب الثانوية العامة بسوهاج (2)
طلاب الثانوية العامة بسوهاج (2)

 

طلاب الثانوية العامة بسوهاج (5)
طلاب الثانوية العامة بسوهاج (5)


 


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