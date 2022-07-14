ضبط 7 عناصر جنائية فى حملات أمنية بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية".

كما تمكنت القوات من تنفيذ 2356 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.