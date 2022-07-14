ضبط 12 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً داخل مخزن بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط مالك مخزن بمنطقة السلام، وبحوزته كمية كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما القضايا التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن على (12020 عبوة سجائر محلية الصنع ومستوردة ومهربة جمركياً "مختلفة الأنواع").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.