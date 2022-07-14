ضبط عاطل حاول إدخال مواد مخدرة وهاتف محمول داخل الزيارة لشقيقه بسجن الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول، داخل الزيارة المعدة لشقيقه المحبوس بسجن قسم شرطة الخصوص على ذمة أحد القضايا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد أنه أثناء قيام ضباط المباحث بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن القسم، تمكنوا من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لشقيقه المحبوس بسجن القسم على ذمة أحد القضايا.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط المباحث بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن القسم، تمكنوا من ضبط "ش س ي"، 20 سنة، عاطل، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة حشيش وأقراص مخدرة وهاتف محمول، داخل الزيارة المعدة لشقيقه المحبوس بسجن القسم على ذمة أحد القضايا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.