صحة دمياط تعلن إنقاذ إحدى حالات حادث ترعة السلام داخل مستشفى التخصصى

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت إدارة مستشفي دمياط التخصصى من التعامل مع إحدى الحالات التى تعرضت لحادث أمس إثر انقلاب اتوبيس بترعة السلام محملا بعدد من الأطفال، مما أسفر عن وقوع إصابات لعدد من ركاب الحافلة.



و انتقل فريق طبى من مستشفى صدر دمياط تحت اشراف الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة و متابعة الدكتور أشرف العزب مدير ادارة المستشفيات الى مستشفى دمياط التخصصى، لمتابعة حالة الطفلة "فاطمة حسين حافظ" 11 عام والتي أصيبت حراء الحادث.



وقام الفريق الطبي بإجراء منظار شعبي واستخراج كميات من الطمي و الأجسام الغريبة من الرئة أثر السقوط في الترعة.



ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه يجري الآن بمتابعة حالة الطفلة عن طريق أطباء الأطفال وأطباء العناية الفائقة، مشيرا إلي استقرار الحالة عقل تقديم الرعاية الطبية اللازمة فور وصولها، لافتا إلى أنه تم وضعها الآن على جهاز تنفس صناعى تحت الملاحظة.



وكانت مدينة الجمالية قد شهدت بالأمس وقوع حادث مرورى إثر انقلاب اتوبيس محملا بعدد من الأطفال بترعة السلام مما أسفر عن وقوع إصابات لعدد من ركاب الحافلة.