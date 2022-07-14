شحن 4600 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ALESSANDROF التى ترفع علم إيطاليا، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 4600 طن صودا كاوية من الميناء .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن، سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
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