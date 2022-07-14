وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، بأن الحالة لمواطن بريطاني يبلغ من العمر 48 عاما مقيم في سنغافورة، مشيرة إلى أنه تم وضعه في المركز الوطني للأمراض المعدية وحالته مستقرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جاري تعقب المخالطين لهذه الحالة التي جاءت نتيجة اختبارها لمرض جدري القردة إيجابية أمس، مضيفة أن هذه الحالة ليست مرتبطة بأي من حالات هذا المرض السابقة التي تم الإعلان عنها بالبلاد.

ومن بين حالات جدري القردة، التي تم تسجيلها في سنغافورة منذ يونيو الماضي، يوجد ثلاث حالات وافدة وحالتان محليتان.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

