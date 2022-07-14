وقال سينكيفيتش - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن فرق الإنقاذ والطوارئ انتشرت في مواقع الانفجارات، لكنه لم يذكر عدد المناطق المتضررة.

يشار إلى أن القرى الواقعة على طول الحدود بين ميكولايف ومنطقة خيرسون باتت مسرحا للقتال مؤخرا، حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية في المناطق الكائنة جنوبي أوكرانيا.