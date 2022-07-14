سكرتير عام مساعد دمياط يقود حملة مكبرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

دمياط - فريق المحافظات

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، جولة ميدانية على المواقف للتأكد من انتظام سير العمل، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قامت بها الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارة المواقف لوضع لافتات داخل كل موقف يتضمن أسعار الأجرة، وكذلك إعداد الملصقات، مشددا على التصدى لأى محاولات قد يقوم بها قائدى السيارات لرفع الأجرة واستغلال المواطنين.



وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة المتابعة المستمرة لحركة العمل داخل المواقف للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها أمس عقب الإعلان عن تحريك أسعار المواد البترولية، كما أكدت على الإعلان عن التعريفة الجديدة بمكان ظاهر داخل المواقف مع وضع ملصقات على سيارات الأجرة متضمن التعريفة وخط السير.



وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قامت بتخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين، فضلا عن تخصيص الخط الساخن 114 للتعامل بشكل فورى حال ورود شكوى بشأن عدم التزام سائقي السيرفيس بالتعريفة المقررة أو خطوط السير.