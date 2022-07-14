اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام محافظة الإسكندرية يقود حملة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 08:31 م
سكرتير عام محافظة الإسكندرية يقود حملة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية على عدد من المواقف، شملت موقف العامرية وموقف الكيلو 21، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة والاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب وعدم وجود أى استغلال، ومتابعة الانتهاء من تركيب البانرات والملصقات بالمواقف والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.
 
جاءت الجولة بحضور اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، وجميع الجهات التنفيذية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفي إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على المواقف ومحطات الوقود.
 
وشدد محافظ الإسكندرية علي التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
 
جانب من الحملة (1)
 

جانب من الحملة (2)
 

جانب من الحملة (3)
 

جانب من الحملة (4)
 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

اسعار البنزين

محطات الوقود



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة