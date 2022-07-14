سقوط أجزاء من عقار قديم بحى العجمى بالإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بحى العجمى، حيث سقطت بلكونة بالدور الثالث بشارع فتحى اللثى أمام شركه المياه، دون إصابات أو خسائر.

وتم وصول وحدة التدخل السريع بحى العجمى لمكان البلاغ، وتم غلق الشارع واتخاذ اللازم.

من جهه أخرى وبناءا علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وبناءا علي تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالتصدي بحزم وقوة وعدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة.

وبالمرور الميداني بنطاق الحي تبين وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص بمحل بشارع الريف رقم 6، وتم إيقاف الأعمال المخالفة فى حينه والتحفظ على الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك بوجود إشغال الطريق بالحى.