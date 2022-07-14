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سفارة واشنطن بكييف: الوضع الأمنى ​​فى جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر

الخميس، 14 يوليه 2022 09:27 م
سفارة واشنطن بكييف: الوضع الأمنى ​​فى جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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حثت السفارة الأمريكية في كييف الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، محذرة إياهم من ارتياد التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة هناك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السفارة الأمريكية في كييف: "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على عدم زيارة أوكرانيا، وتدعو الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة إذا كانت آمنة، محذرة من التجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة في أوكرانيا، على خلفية التهديد الصاروخي.

ونصح السفارة الأمريكية في كييف مواطنيها في أوكرانيا بالبحث الفوري عن ملجأ في حال حدوث انفجارات كبيرة أو دوي صفارات الإنذار، وعدم الاقتراب من أي حطام أثناء الهجمات الصاروخية وأنه في حال اعتراض الصواريخ أو الطائرات المسيرة، فإن حطامها يمكن أن يشكل تهديدا، موضحة أن الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر، وقد تتدهور الأوضاع هناك دون سابق إنذار.


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