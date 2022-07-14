سفارة بريطانيا لدى طرابلس تؤكد ضرورة احترام استقلالية مؤسسة النفط الليبية

كتب: أحمد جمعة

أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على ضرورة حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وقالت سفارة بريطانيا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" إن بريطانيا تشارك آراء وقلق زملائها بالسفارة الأمريكية بشأن استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حيث يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبها أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قابل للطعن، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة.

وبين نورلاند في سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية بموقع "تويتر" أن الإشكاليات الرئيسية الخاصة بالسياسة العامة لليبيا تتجسد في عدد من التساؤلات منها هل تم استعادة إنتاج النفط والغاز بالفعل من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي، وخاصة نقص الكهرباء؛ هل يوجد آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية، هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة للإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط وتهيئة المسرح الفوري للمصالحة والانتخابات؟

وأضاف نورلاند "إننا نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، والتي ظلت مستقلة سياسياً وكفؤة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله".

كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة قد أكد، الخميس، تسلمه عمليًا مهام منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملًا، مضيفا "اعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون. ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل أخبار طيبة بهذا الخصوص."