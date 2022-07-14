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سعر اليورو اليوم الخميس 14-7-2022 بالبنوك المصرية

الخميس، 14 يوليه 2022 11:47 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 14-7-2022 بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-7-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.99 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.16 جنيه للشراء، و 19.33 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء.
 
19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.83 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء.
 
19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.14 جنيه للشراء.
  
19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.85 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.19 جنيه للشراء.
 
19.32 جنيه للبيع.

اليورو

اسعار اليورو

سعر اليورو

اليورو في مصر



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