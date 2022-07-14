وأوضحت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية، الأربعاء، إن المتظاهرين اقتحموا مقر رئيس الوزراء بعد صراع كبير مع قوات الأمن حيث سيطروا على المكتب بالقوة.

ويأتي هذا بعدما فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد على متن طائرة عسكرية إلى جزر المالديف، مع زوجته وإثنين من ضباط الأمن وسط احتجاجات واسعة النطاق ضده.

وكان الرئيس جوتابايا راجاباكسا وقع، على خطاب استقالته، بتاريخ 13 يوليو الجاري.