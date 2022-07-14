وفى وقت سابق أعلن المتظاهرون الذين اقتحموا منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها، لكنهم تعهّدوا بـ"مواصلة الكفاح"، حسبما نقل موقع "الشرق".

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين، الخميس: "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي، وأمانة الرئاسة، ومكتب رئيس الوزراء فوراً، لكن سنواصل كفاحنا".

وسيطر المتظاهرون أمس على مكتب رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينج فى فلاور رود بالعاصمة كولومبو، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا آبيواردينا أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا عيّن رئيس الوزراء رئيساً للبلاد بالإنابة وفقاً للمادة 37.1 من الدستور.