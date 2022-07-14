وأضافت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أنه "من الصعب جدا تصور، كيف يمكن إجبار أي شخص على حمل جنسية أخرى والحصول على جواز سفر من دولة ثانية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح في وقت سابق، أن روسيا تحتجز قسرا ما يصل إلى 1.6 مليون مواطن أوكراني على أراضيها، وبأن السلطات الروسية تصادر وثائقهم وتجبرهم على حمل جوازات سفر روسية.



