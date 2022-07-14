رئيس مياه الفيوم: خطة شهرية لتحليل عينات مياه الشرب بالمحطات

الفيوم-رباب الجالي

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة شهرية لمتابعة تحليل عينات مياه الشرب خلال مراحل تنقية المياه بالمحطات علاوة على تحليل عينات من الشبكات ومآخذ المحطات على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن إجمالى العينات التى تم سحبها و تحليلها خلال شهر يونيو بلغت 32826 عينة وهم على النحو التالى:

أكثر من 32203 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

566 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، 57 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى.

وأكد عبد الجليل أن تحليل العينات ياتى فى إطار حرص الشركة على تقديم خدمة جيدة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المواطنين على مستوى المحافظة .



تحليل العينات (1)



تحليل العينات (2)



تحليل العينات (3)



تحليل العينات (4)



