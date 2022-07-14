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رئيس صربيا يصف الأزمة فى أوكرانيا بأنها حرب عالمية

الخميس، 14 يوليه 2022 02:05 ص
رئيس صربيا يصف الأزمة فى أوكرانيا بأنها حرب عالمية الحرب فى أوكرانيا
وكالات

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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن الأزمة في أوكرانيا هي حرب عالمية يحارب فيها الغرب ضد روسيا بمساعدة جنود أوكرانيين.

وصرح فوتشيتش في مقابلة على تلفزيون "بينك": "يجب أن نفهم أنه عندما تكون هناك حرب عالمية، اتركوا الأحاديث عن أن هذه حرب إقليمية أو محلية. العالم الغربي بأكمله يحارب ضد روسيا من خلال الأوكرانيين، هذا صراع عالمي. لا ينقص إلا صراع كبير على أراضي آسيا".

وأشار الزعيم الصربي إلى أن الوضع في أوكرانيا يؤثر أيضا على البلقان، لكنه أكد أن صربيا ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في المنطقة.


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