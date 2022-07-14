رئيس الدوما: واشنطن والاتحاد الأوروبى يبذلان قصارى جهدهما لاستمرار القتال بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يفعلون كل ما في وسعهم لإطالة أمد القتال في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى يبذلان قصارى جهدهما لضمان استمرار القتال في أوكرانيا، وكما يقولان "حتى آخر أوكراني".

وأوضح الولايات المتحدة الأمريكية أن الأجيال القادمة من مواطني أوكرانيا يجري استعبادها بالقروض العسكرية أكثر فأكثر، واستخدامها كمواد استهلاكية.