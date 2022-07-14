خيط الجريمة.. عاطل يقتل عمته لرفضها إعطائه أموالا لشراء مخدرات بنجع حمادى

كتب: سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتي يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصصا حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

جريمة قتل تقشعر لها الأبدان شهدتها محافظة قنا، حيث أقدم عاطل على قتل عمته بعد رفضها إعطائه الأموال من أجل شراء المواد المخدرة في مركز نجع حمادى شمال قنا.

بداية الواقعة جاءت فى عام 2021، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة "سيدة. م"، داخل منزلها وبها آثار ضرب سكين وآلة حادة، وتوصلت إلى أن المتهم فى الواقعة نجل شقيقها "رجب.م" 32 عاما، قام بطعنها وضربها بعد رفضها إعطائه أمولا لشراء المخدرات.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى والتى قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.