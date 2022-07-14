حملة مكبرة على مواقف الشهداء فى المنوفية لضبط تعريفة الركوب

المنوفية - محمد فتحى

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات اليومية علي كافة مواقف سيارات الأجرة، والسرفيس للتأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة المقررة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

ومن جانبه قام طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بزيارةٍ ميدانيةٍ لمجمع مواقف الشهداء برفقة نوابه الثلاث، ومدير الموقف بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع الملصقات التوضيحية المُحدد بها خط سير السيارة، وتعريفة الركوب الخاصة به على زجاج السيارات.

وكان محمد عمران نائب رئيس المدينة قد قام برفقة مدير إدارة التموين بمتابعة الموقف خلال الفترة الصباحية لإلزام السائقين باتباع كافة التعليمات.

هذا وقد تابع محمد العربي نائب رئيس المدينة سير العمل بموقف العراقية، والشهداء- العراقية- منوف لمتابعة إلتزام سائقي المواقف بتعريفة الركوب الجديدة.