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حملات مرورية بمحيط مواقف السيارات لمنع استغلال السائقين لتعريفة الركوب

الخميس، 14 يوليه 2022 10:10 ص
حملات مرورية بمحيط مواقف السيارات لمنع استغلال السائقين لتعريفة الركوب موقف سيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يشن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملات بالمحاور والطرق الرئيسية، وبمحيط المواقف ومحطات الوقود، لمنع استغلال السائقين تحريك أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالى من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية من خلال سائقى سيارات الأجرة.
 
وعززت قوات الأمن بالتنسيق مع النقل الجماعى ومسئولى المحافظتين ومباحث المرور، من تواجدها بكل مواقف السيارات المتواجدة بقطاعات المحافظتين أثناء تحميل الركاب لمراقبة وضبط أى تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب، طبقا لخطة انتشار للضباط والأفراد وتعزيز خدمات الأمن العام والمرور والمباحث بالتواجد على مستوى المواقف بالقاهرة.
 
كما وجه ضباط المديريات النصح والإرشاد والتأكيد على السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، وأنه حال مخالفة القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
 
تأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة، وفى ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية.
 
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

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