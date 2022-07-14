حملات بمواقف السيارات فى الشرقية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة والتزام أصحاب السيارات الأجرة العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح أمس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ووقف خط سير للسيارة في حالة عدم التزام سائقيها بالتسعيرة الجديدة للأجرة.

أشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة علي الرقم 0552303693 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فوراً.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء لجميع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة حركة المواقف علي مدار اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب، والتي تم تحديدها من قبل المحافظة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.