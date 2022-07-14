اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات بمواقف السيارات فى الشرقية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 02:07 م
حملات بمواقف السيارات فى الشرقية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة حملات بمواقف السيارات فى الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة والتزام أصحاب السيارات الأجرة العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح أمس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ووقف خط سير للسيارة في حالة عدم التزام سائقيها بالتسعيرة الجديدة للأجرة.
 
أشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة علي الرقم 0552303693 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فوراً.
 
وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء لجميع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة حركة المواقف علي مدار اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب، والتي تم تحديدها من قبل المحافظة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
 
حملات بمواقف السيارات فى الشرقية (1)
حملات بمواقف السيارات فى الشرقية (1)

حملات بمواقف السيارات فى الشرقية (2)
حملات بمواقف السيارات فى الشرقية (2)

حملات بمواقف السيارات فى الشرقية (3)
حملات بمواقف السيارات فى الشرقية (3)

 


الشرقية

تعريفة الركوب الجديدة

زيادة البنزين

زيادة أسعار المواد البترولية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يوقف 7 سيارات عن العمل وفرض غرامات مالية لزيادة تعريفة الأجرة

الخميس، 14 يوليه 2022 01:34 م

تصريحات مهمة لرئيس الوزراء حول تطبيق التعريفة الجديدة.. فيديو

الخميس، 14 يوليه 2022 01:19 م

محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 12:09 م

رئيس الوزراء: أقصى زيادة للسرفيس 7%.. وأتابع تطبيق التعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 11:54 ص

بنى سويف تواصل حملاتها لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 11:01 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة