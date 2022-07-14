حملات أمنية بالمحافظات لمنع تلاعب السائقين فى تعريفة الركوب ..صور

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية على كافة المحاور والميادين لملاحظة الحالة بمواقف السيارات وبمحيط محطات الوقود، ولمتابعة حركة بيع وتداول المحروقات والكميات المطروحة منها بالأسواق، ومدى كفايتها ومنع أى محاولات لحجبها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى متابعة بمواقف سيارات الأجرة "الميكروباص" ووسائل نقل الركاب والبضائع لمنع أى محاولات للمغالاة فى قيمة التعريفة المقررة أو الامتناع عن التحميل وعدم التلاعب في تعريفة الركوب.

وتتابع الأجهزة الأمنية، حركة السيارات بمحيط مواقف السرفيس لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة ، ونشرت الخدمات المرورية بمواقف الأتوبيسات وسيارات الأجرة والميكروباصات لمتابعة التزام السائقين بقرار التعريفة الجديدة ومنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة، ومن تضبطه الحملات من المخالفين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفى الجيزة نشر الأكمنة بالطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لمتابعة تعريفة الركوب ومنها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق أسيوط الغربى وطريق الفيوم وجرزا وطريق الواحات الصحراوى والطرق المؤدية للصف و العياط وأطفيح ونطاق الجنوب ونكلا ومنشأة القناطر والطرق الدائرية وشارعى الهرم وفيصل والعجوزة والمهندسين، ومدينة 6 أكتوبر، وأنحاء أخرى بالمحافظة، لتحرير المخالفات للسائقين من المخالفين.

وفى القاهرة عززت الأجهزة الأمنية من انتشار الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بمواقف السيارات وبمحيط محطات الوقود ، ومتابعة حركة بيع وتداول المحروقات والكميات المطروحة منها بالأسواق، ومدى كفايتها لمنع أى محاولات للمغالاة فى قيمة التعريفة المقررة أو الامتناع عن التحميل وعدم التلاعب في تعريفة الركوب.

ونشرت الحملات الأمنية بمحاور الرابطة بين القاهرة وباقى المحافظات لمنع التلاعب في تعريفة الركوب منها طريق السويس الصحراوى والإسماعيلية والقطامية – العين السخنة وطريق بلبيس الصحراوى وطريق إسكندرية الزراعى وبالميادين الداخلية منها ميدان عبد المنعم رياض وروكسى والتحرير ومحور كورنيش النيل وبمنطاق حلوان والمعصرة ومدينة نصر ومناطق التجمع والقاهرة الجديدة.

تأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة، وفى ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بتحريك أسعار المواد البترولية.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.