حزمة إضافية للحماية الاجتماعية قريبا.. رسائل مهمة لرئيس الوزراء.. إنفوجراف

رسائل عديدة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إذ أكد أن الناتج المحلي المصري الإجمالي يتضاعف بطريقة غير مسبوقة ومستوي دخل المواطن المصري يزداد، مؤكدا أن زيادة الناتج المحلي يعني استمرار المشروعات القومية الكبيرة، ومنها مشروع حياة كريمة الذى يحقق للمواطنين مستوي جودة حياة لائقة ويخلق فرص عمل علي المستوي المحلي، موضحا أن معدل البطالة الآن أقل من 7.5%، موضحا أن المشروعات القومية خلقت ملايين من فرص العمل للشباب.



رسائل مهمة لرئيس الوزراء

حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية

رسائل رئيس الوزراء

كلمة رئيس الوزراء المشروعات القومية

وأشار إلى أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح، موضحا أن مصر مستمرة فى دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، موضحا أن الرئيس وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

وأوضح أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر وزيادة الدعم التمويني لـ90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب ووجود حافز إضافي.

وأكد في تصريحات تليفزيونيه أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلي 2500 جنيه ، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.