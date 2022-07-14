حبة رمل فى صحراء كبيرة.. باحث مصرى بـ"ناسا": الأرض لا شىء يذكر أمام الكون

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد سليمان، باحث مصري في جامعة كالتك ومختبر الدفع الصاروخي بوكالة ناسا، أن صور الكون هى لمجرات تبعد عنا حوالى 2500 سنة ضوئية، وهناك مناطق في الكون أبعد بصورة كبيرة جدًا مما تم رصده، وكوكب الأرض يعتبر لا شيء يذكر أمام الكون وإحنا عاملين زى حبة الرمل فى صحراء كبيرة، وفى توقعات أن يكون في أكوان موازية للكون بتاعنا والعلم ليس له حدود.

وأضاف الدكتور أحمد سليمان، في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تليسكوب جيمس ويب الذي صور أعمق صورة ملونة بالكامل للكون يستطيع التصوير بأطياف الاشعة تحت الحمراء، لافتا إلى أن الصور بها بعض النجوم التي كانت موجودة منذ 13 مليار سنة.

وتابع أنهم يبحثون الآن في مشروع الانفجار العظيم واللحظات الأولى لنشأة الكون، لافتا إلى أن صور ناسا للكون تمثل حوالي خمس مجرات وهي تجميعة لمئات من الصور.