حاجب المحكمة.. يفهم القانون ويحمل الـ"رول" ويحافظ على هدوء وسير الجلسات

كتب: سليم على

تمتلئ قاعة المحكمة عن بكرة أبيها.. دقائق معدودة وتبدأ الجلسة.. يدخل "حاجب" المحكمة إلى القاعة بعدما يخبره رئيس الدائرة ببدء الجلسة.. بصوت جهورى يصيح قائلا: "محكمة"، لتنبيه المتقاضين والسيطرة على هدوء القاعة لبدء الجلسة.. يحمل "رول القضايا" وهو كشف بأرقام القضايا، في يده، ويبدأ في النداء على أسماء المتقاضين.

هناك 3 أنواع من "الحُجاب"، الأول المدني، الثانى الشرعي، والثالث الجنائي، فحاجب الجنايات يعد الأكثر ذكاءً وفهما لأُطر ونصوص القوانين، وذلك نتيجة كثرة الخبرة في القضايا الجنائية.

يجب ألا يكون الحاجب طرفا فى القضايا التى تنظر، ولا يشترط أن تكون لديه خبرة قانونية، ويعمل العديد من الأشخاص فى هذه المهنة بدوام جزئي فقط لكسب دخل أضافي بينما يقرر البعض الآخر جعلها وظيفتهم الأساسية، والراتب يحدد وفقا لما يملكه من خبره في التعامل مع المستندات القانونية.

ضمن مهام الحاجب تسليم المستندات القانونية إلى فرد أو جهة محددة وإخطارهم بإجراء جديد أو وثيقة مرتبطة بالقضية وقد يتطلب الأمر مقابلة الفرد شخصيا، وتحديد هويته ومن ثمّ تسليمه المستند الخاص به، ولا يمكن للحاجب خرق القانون عند محاولة تسليم المستندات القانونية، مثل التعدى على ممتلكات الغير أو إجبار الطرف الآخر على الدخول، لذا يحتاج الحاجب إلى خبره وفهم لطبيعة عمله دون تجاوز الحدود المرسومة له.