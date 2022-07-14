جولات على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالأقصر لمتابعة التزام السائقين ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رؤساء المدن في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملات مكثفة بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن وإدارة المواقف، والجهات المعنية، بتشكيل لجان للمرور على جميع المواقف ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة، والمرور على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بأسعار المنتجات البترولية، وضبط المتلاعبين والمخالفين.

وفي هذا الصدد، قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، يرافقه سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وخلال الجولة تم متابعة مدى التزام أصحاب المحطات بتشغيل العدادات وفقا للمواصفات القياسية، وذلك للتأكد من عدم التلاعب فى أعيرة العدادات، وتحرير محاضر للمخالفين، كما تم متابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة الجديدة التي تم اعتمادها بزيادة ما بين ٥% إلى ٧%.

كما قام رئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، بالمرور على مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة البياضية، وتمت متابعة انتظام أعمال المحطات بالأسعار الجديدة وعدم وجود أي تكدسات.

وفي مدينة الطود تابع رئيس مدينة الطود الدكتور محمد رزق، التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، وتوافر المواد البترولية بمحطات الوقود وتطبيق الأسعار الجديدة وعدم وجود أي مخالفات.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهواري استقرار وانتظام عمل محطات الوقود وانتظام تطبيق تسعيرة الركوب وانتظام نقل الركاب، وواصل مركز ومدينة القرنة برئاسة اللواء أحمد محمد جمال الدين تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود، بمشاركة المسؤولين من جهات الاختصاص المنوط بها متابعة الموقف أمام محطات الوقود والمواقف بدائرة المركز.

كما قام مجلس مدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدي، بتوزيع ولصق التسعيرة الجديدة على جميع مواقف السيارات بمدينة إسنا مع تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق أسعار التعريفة الجديدة ومراقبة المواقف، كما قام مجلس مدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور، بالمرور على جميع المواقف ومحطات الوقود بمدينة أرمنت لمتابعة انتظام العمل داخل محطات الوقود والمرور على المواقف لمتابعة انتظام تطبيق تسعيرة الركوب الجديدة.























