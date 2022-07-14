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جريمة شهادة الزور.. كيف تقودك جنحة إلى الإعدام؟

الخميس، 14 يوليه 2022 02:30 ص
جريمة شهادة الزور.. كيف تقودك جنحة إلى الإعدام؟ عقوبة الإعدام - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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هل من الممكن أن تقودك جنحة للإعدام؟.. "اليوم السابع" يجيب عن هذا التساؤل فى النقاط التالية وكيف نص القانون في هذه الجزئية.

يقول الخبير القانونى أيمن عطا الله إن جريمة الشهادة الزور من الجرائم المتشعبة، خاصة أن أحكامها وإجراءاتها متعددة وهى:-

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قاعدة جريمة الشهادة الزور"

من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .

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متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها؟"

فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.

"متى تتحقق جريمة الشهادة الزور"

تتحقق الجريمة إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية، وإذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.

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أركان جريمة شهادة الزور"

اطمأنت المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .

وقال أيمن عطا الله إن القانون ينص على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.


الشهادة الزور

القانون المصرى

السجن المشدد

اركان جريمة الشهادة الزور

اليوم السابع بلس



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