تنفيذ 71 قافلة طبية شاملة التخصصات.. وتقديم الخدمة لأكثر من 100 ألف منتفع بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا من مديرية الصحة بشأن تنفيذ القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمة للمواطنين بمختلف أنحاء مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى يوليو 2022.



حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه خلال عام تم تقديم الخدمة الطبية المجانية شاملة التخصصات المختلفة لأكثر من 100 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية بجميع أنحاء المحافظة من خلال عدد 71 قافلة طبية علاجية نظمتها مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة وبإشراف الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

هذا وأشارت منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية ، بأن القوافل العلاجية تضمنت تخصصات " الباطنة ، الأطفال ، الجراحة ، النساء والتوليد، الجلدية ، الرمد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، ومعمل للتحاليل الطبية ،وجهاز للأشعة ، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القوافل ، وتم التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقد تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 105 آلاف و932 مواطنا من أهالي القرى التي نُظِّمت بها القوافل العلاجية والقرى المجاورة و تم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 7 آلاف و242 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ألف و136 حالة، كما تم عمل الأشعة اللازمة لعدد ألف و 562 مواطن، وتحويل ألف و 278 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية، فيما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، فضلاً عن عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتي وتقديم التوعية اللازمة لمبادرات صحة الأم و الجنين وغيرها من المبادرات الرئاسية.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين ومشيداً بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.