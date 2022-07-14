"تموين الإسكندرية": تحرير 42 محضر مخالفة لارتفاع أسعار السجائر بالأسواق

الإسكندرية: جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين ألفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة.

جاء ذلك بعد رصد شكأوى المواطنين بقيام بعض التجار المستغلين لموسم الأعياد والإجازات وموسم المصيف ورفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها، وحماية للمواطنين من الاستغلال ولضبط الأسواق فى هذا القطاع ،فقد تم تسيير الحملات الرقابية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية،حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف الأستإذ مؤنس محمد بحملات بأنحاء المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير 7 محاضر بيع سجائر أصناف مختلفة بسعر أزيد.

كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مديرة الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد، تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

وقامت إدارة العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 5 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد، تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

وقامت إدارة وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد ,تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

وقامت إدارة شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 4 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد ,3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وكذلك قامت إدارة العامرية برئاسة حسن دأود مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 4 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد.

وتمكنت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 3 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد.

واختتمت إدارة غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت 4 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد ,و تم اتخإذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخألفات.