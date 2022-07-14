تموين الأقصر تتابع العمل بالمخابز وانتظام عمل محطات الوقود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات مكثفة على محطات الوقود لمتابعة العمل بأسعار البنزين الجديدة، وذلك عقب تحريكها حيث كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وقال وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه انطلقت تلك الحملات فى مختلف محطات الوقود والبنزين عقب تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

فيما اعتمد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة ما بين 5 لـ7%، حيث اجتمعت لجنة الإشراف على المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، وتضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والتموين .

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة من 5 لـ7%، بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة )، بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وتم تكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونياً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية، وتوجيه ادارة مرور الأقصر بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993 وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء، حيث تم التنسيق مع محافظات الجوار (البحر الأحمر – قنا – أسوان ) لوضع تعريفة موحدة لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط السير بين محافظة الأقصر وتلك المحافظات والمدن التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيان بالتعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، وتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.



قيادات تموين الأقصر يتابعون العمل بالمخابز وإنتظام عمل محطات الوقود (1)



قيادات تموين الأقصر يتابعون العمل بالمخابز وإنتظام عمل محطات الوقود (2)



قيادات تموين الأقصر يتابعون العمل بالمخابز وإنتظام عمل محطات الوقود (3)



قيادات تموين الأقصر يتابعون العمل بالمخابز وإنتظام عمل محطات الوقود (4)



قيادات تموين الأقصر يتابعون العمل بالمخابز وإنتظام عمل محطات الوقود (5)



قيادات تموين الأقصر يتابعون العمل بالمخابز وإنتظام عمل محطات الوقود (6)