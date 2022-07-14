تكثيف المرور على محطات الوقود منعا لاستغلال المواطنين بالإسماعيلية.. صور

وذلك بعد اعتماد بيان تعريفة الركوب المُقررة لسيارات الأُجرة والسرفيس بنطاق محافظة الإسماعيلية، الذي انتهت إليه اللجنة العليا للمرور والمواقف برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية لتحقيق الإنضباط بمواقف المحافظة وتنفيذ التسعيرة القانونية.

وقام رؤساء مراكز ومدن فايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب و أبوصوير بالمرور الميداني على محطات الوقود و المواقف الداخلية مع التنبيه على سائقي سيارات الأجرة بالالتزام بالتسعيرة المُقررة مسبقًا و منع استغلال المواطنين والتأكد من عدم وجود أي شكاوي للمواطنين.

وفي مركز ومدينة القصاصين تم ضبط سيارة تخالف التسعيرة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سياره مرور الشرقيه برقم ر س ط 6132 بإسم سهير محمد سعد وتم سحب السياره الي مرور الإسماعيلية لمخالفة التسعيرة بخط القصاصين الصالحية.

ويتابع محافظ الإسماعيلية أولًا بأول جهود الوحدات المحلية في مراقبة محطات الوقود و المواقف الداخلية مشددًا على ضرورة تواجد أحد الموظفين بالمواقف؛ وذلك للتأكد من عدم استغلال المواطنين.