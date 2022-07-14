اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكثيف المرور على محطات الوقود منعا لاستغلال المواطنين بالإسماعيلية.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 05:53 م
تكثيف المرور على محطات الوقود منعا لاستغلال المواطنين بالإسماعيلية.. صور متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف واستمرار المتابعة اليومية من خلال رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لمراقبة تنفيذ قرار تعريفة الركوب الجديدة الصادرة أمس والتي أقرها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالقرار رقم 501لسنة 2022، والقرار رقم 502 لسنة 2022المعنيين بشأن زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأُخرى بنسب تتراوح بين 5 ٪ إلى 7 ٪.

وذلك بعد اعتماد بيان تعريفة الركوب المُقررة لسيارات الأُجرة والسرفيس بنطاق محافظة الإسماعيلية، الذي انتهت إليه اللجنة العليا للمرور والمواقف برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية لتحقيق الإنضباط بمواقف المحافظة وتنفيذ التسعيرة القانونية.
 
وقام رؤساء مراكز ومدن فايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب و أبوصوير بالمرور الميداني على محطات الوقود و المواقف الداخلية مع التنبيه على سائقي سيارات الأجرة بالالتزام بالتسعيرة المُقررة مسبقًا و منع استغلال المواطنين والتأكد من عدم وجود أي شكاوي للمواطنين.
 
وفي مركز ومدينة القصاصين تم ضبط سيارة تخالف التسعيرة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سياره مرور الشرقيه برقم ر س ط 6132 بإسم سهير محمد سعد وتم سحب السياره الي مرور الإسماعيلية لمخالفة التسعيرة بخط القصاصين الصالحية.
 
ويتابع محافظ الإسماعيلية أولًا بأول جهود الوحدات المحلية في مراقبة محطات الوقود و المواقف الداخلية مشددًا على ضرورة تواجد أحد الموظفين بالمواقف؛ وذلك للتأكد من عدم استغلال المواطنين.
 
متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (1)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (2) 
متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (3)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (4)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (5)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (6)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (7)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (8)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (9)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (10)
 

 

متابعة محطات الوقود بمراكز ومدن الإسماعيلية (11)
 

 


الاسماعيلية

تعريفة المواصلات الجديدة

زيادة أسعار الوقود

استغلال المواطنين

محافظة الإسماعيلية



الموضوعات المتعلقة

حملة مكبرة على مواقف الشهداء فى المنوفية لضبط تعريفة الركوب

الخميس، 14 يوليه 2022 05:09 م

محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 04:08 م

سكرتير عام مساعد دمياط يقود حملة مكبرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 04:07 م

حملات بالمحافظات لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. وقف 7 سيارات عن العمل وفرض غرامات مالية بالفيوم.. تكثيف الحملات اليومية بمواقف سيارات الأجرة بالمنوفية.. وحملات فى الإسكندرية للتأكد من التزام السائقين

الخميس، 14 يوليه 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة