تكثيف أعمال تطهير شبكات ومطابق الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، علي استئناف عملية تطهير وملس شبكات ومطابق وغرف وبيارات الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتى تستوعب زيادة المياه وخاصة في فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء هذه الفترة.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المُواطنين بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف تفتيش مطابق الصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط وشبكات الصرف الصحي، ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وضرورة الإبلاغ الفورى عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، والمساعدة في القبض على اللصوص، بهدف التصدي لتلك الظاهرة، للحفاظ على سلامة المواطنين.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.







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