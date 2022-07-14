تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية.. والمعاينه الأولية: ماس كهربائى.. صور

الإسكندرية: أسماء على بدر

شهدت منطقة المندرة بمنطقة الحرمين بالإسكندرية صباح اليوم حريق، اندلع فى السوق المطل على شارع النبوى المهندس خلف المنطقة السكنية لمساكن الزهور شرق الإسكندرية .

ونجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في السيطرة على حريق فى سوق الحرمين بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية، وذلك دون إصابات وعلى الفور تم الدفع بـ3 بسيارات اطفاء للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى منطقة الزهور السكنية بجوار الحريق.

وتواجد فى مكان الحادث الأجهزه الامنية والتنفيذية بمتابعه الحريق لمنع انتشاره الى المنطقة السكنية المجاورة .

وقالت هدى أبوكليلة، رئيس حي المنتزة ثان، ، إن الحادث نتيجة ماس كهربائي بالمنطقة الخلفية لمساكن الزهور ولا توجد إصابات بشرية.

وأضافت أبوكليلة أن الحريق أسفر عن نفوق خمسة أحصنة كانت متواجدة خلف السوق في مكان اندلاع الحريق.

وتسبب حريق الحرمين بالإسكندرية فى نفوق 5 أحصنه فى مكان الحريق اثناء اندلاعه، ولا خسائر بشرية ، بينما التهمت النيران باكيات السوق الخشبية الاكشاك بالكامل.

ويقوم حى المنتزه بالإسكندرية والحماية المدنية بإزالة مخلفات حريق سوق المندرة " الحرمين" بالإسكندرية وقطع التيار الكهربائى فى محيط الحريق لحين الإنتهاء من تبريد الحريق بالكامل لمنع اشتعالها مجدداَ.

وقال شهود عيان لليوم السابع، ان الحريق كان فى الساعات الاولى من الصباح فوجئوا باشتغال النيران بسرعه كبيرة والتهمت الاكشاك الخشبية وعربات الكارو المتواجدة فى السوق .

وأضاف أن الباعة فروا هاربين حاول الاهالى مساعدتهم فى تقل البضائع وابعادها عن النيران وانقاذ اكبر كمية من البضائع منها لتضرر الباعه .

وأشار إلى أن الاهالى حاولوا اطفائها بطفايات الحريق، ولكن فشلوا بسبب كميه الاخشاب الموجوده داخل السوق والتى ساعدت على اشتعال النيران .

يذكر أن منطقة سوق الحرمين هو منطقة ليست مخططة يستغلها الباعه فى بيع الخضروات وتخزين فيها البضائع فى اكشاك خشبية كما يتواجد باعه الخرده والمنتجات القديمه ، وتم تقديم العديد من الاقتراحات لتطوير المنطقة بإعتبارها منطقة عشوائية غير مخططة واندلاع النيران فيها اكثر من مره بالإضافة الى استغلالها من قبل الخارجين عن القانون ولكن لم ينفذ .