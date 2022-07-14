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تعليم شمال سيناء: 99.5% نسبة حضور الطلاب بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية

الخميس، 14 يوليه 2022 10:55 ص
تعليم شمال سيناء: 99.5% نسبة حضور الطلاب بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية طلاب الثانوية العامة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان، ترأس حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات الرئيسية لإمتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2022، وأدى 3904  طالب وطالبة ، موزعين على 16 لجنة امتحانية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان اللجان استقبلت اليوم طلاب الشعبة العلمية والبالغ عددهم 2677  طالب وطالبة، وأدوا الامتحان  فى مادة الفيزياء، وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات، وأدى طلاب الشعبة الادبية ،البالغ عددهم 467  الإمتحان فى مادة التاريخ وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات وبلغت نسبة الحضور 99.5 % تقريبا.


 


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