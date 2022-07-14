اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 01:42 م
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تعليم دمياط: غياب 65 طالبا فى امتحانى التاريخ والفيزياء للثانوية العامة

الخميس، 14 يوليه 2022 12:43 م
تعليم دمياط: غياب 65 طالبا فى امتحانى التاريخ والفيزياء للثانوية العامة غرفة عمليات تعليم دمياط
دمياط معتز الشربيني

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استأنف طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسي بمادتى الفيزياء والتاريخ عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، بإجمالي 11 ألف و544 طالب وطالبة، تغيب منهم 65 طالب.
 
واطمأنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على انتظام سير العملية الإمتحانية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات.
 
وتابع الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الامتحانية في غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، وتكدس أولياء الأمور أمام اللجان.
 
وأكد "خلف" أن امتحان اليوم سار بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة وانتظام العملية الإمتحانية بكافة اللجان وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.
 
 
 
 

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