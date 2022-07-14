"تعليم بورسعيد": لم نرصد أى حالات غش أو مرضية داخل 15 لجنة امتحان ثانوية عامة

بورسعيد محمد فرج

أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس أن غرفة العمليات لم ترصد أية حالات غش أو مرضية داخل 15 لجنة امتحانية بالثانوية العامة فى بورسعيد.

فيما أكد تعليم بورسعيد أن عدد الطلاب المتقدمين بالشعبة العلمية 2972 طالبا وطالبة، والمتقدمين بالشعبة الأدبية 1900 طالب وطالبة، بإجمالى عدد الحضور بالشعبتين 4861 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة الحضور بالشعبة العلمية 99.63% وأن نسبة حضور الشعبة الأدبية 99.68%، وأشار البيان إلى أن نسبة حضور الطلاب المكفوفين 0% وذلك لعدم وجود متقدمين للشعبتين.

وأكد تعليم بورسعيد بأنه تم إرسال أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مشددة.