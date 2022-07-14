تعرف على طرق الوقاية من حرائق المصانع والمخازن بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب عبد الرحمن سيد

تندلع الحرائق عادة بسبب ارتفاع دراجات الحرارة داخل المصانع والمنشآت والمخازن بسبب التشوينات الزائدة أو تخزين مواد سريعة الاشتعال لعدم دراية أصحابها عن الخطورة التى قد تؤدى إلى وقوع ضحايا، وتوجد مجموعة من المتطلبات الخاصة لحماية المنشآت والمباني واشتراطات تأمين المباني المرتفعة، طبقا للكود المصري وأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ومنها:

- الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق: الموقع – الاعتبارات الإنشائية – تدابير النجاة – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهزيات الكهربائية والإضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الانذار –الاخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.

- المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق:

مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة إطفاء الحريق – أجهزة الإطفاء اليدوية – أنظمة سحب الدخان – أنظمة الكشف والإنذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء.

وعن حرائق المصانع والمخازن، قال العميد المحمدى الباشا، مدير عمليات الحماية المدنية السابق، إنه لتجنب حرائق المصانع والمخازن بسبب ارتفاع درجات الحرارة يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال فى مكان منعزل أو مغطى بعيدا عن الأفران والشمس ومصادر الشرر الكهربائى، ويجب تزويد المنشأة بعدد كاف من السلالم المتنقلة لاستعمالها عند الحاجة، كما يجب المحافظة على نظافة مكان العمل، بحيث لا يوجد أى مواد قابلة للاشتعال فى الممرات كالأوراق المهملة والأعشاب.

ولفت العميد المحمدى إلى أنه يجب أن تكون هناك مستودعات احتياطة مملوءة بالمياه، وأن توجد خارج أماكن العمل مفاتيح للتحكم فى مواسير المياه أو الغاز لمنع امتداد الحريق لباقى أجزاء المكان، مع تدريب جميع العاملين على كيفية التعامل مع الحرائق والتصدى لها، ويجب أن تكون هناك وسيلة مناسبة للتنبيه بحدوث الحريق.

واستطرد مدير العمليات السابق أن توافر معدات الإسعاف ومعدات الإنقاذ مثل السلالم، الأقنعة الواقية من الغازات، الخوذات، الأحذية الواقية وأجهزة التنفس الصناعى، ويجب أن تتوافر وسائل إطفاء الحرائق، وأن يتدرب العمال على استعمالها، وأن تتوافر لهم المخارج للنجاة وقت حدوث الحريق.

وأشار العميد المحمدى إلى أنه يجب أن تكون مخازن المواد القابلة للاشتعال بعيدة عن أماكن الإنتاج، وألا تتواجد فى أماكن العمل إلا بالقدر اللازم للعملية الصناعية، ويجب أن يتوفر مصدر للإنارة منفصل عن خطوط الكهرباء التى تدير الآلات حتى يسهل خروج العمال عند توقف الآلات وقت الخطر.

وأكد مدير العمليات السابق أن هناك مصانع ومنشآت يجب أن تهتم باشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية له، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخله ويجب أن تتوفر وسائل الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بداخل كافة المصانع وتوجد معدات الإطفاء فى الأسواق وتوفر الملايين التى من الممكن أن تتكبدها المصانع جراء الحريق.

وتتكرر مجموعة من الحرائق بسبب عدم دراية المتواجدين بداخلها بقواعد وطرق الوقاية من جحيم النيران التي تندلع بداخلها وتخلف ورائها ضحايا و مصابين وخسائر مادية كبيرة، وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق ويجب على جميع المواطنين الانتباه اليها نظرا للعديد من الأسباب والأخطاء التي يتم ارتكبها.