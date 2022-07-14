تعرف على حكاية مذنب كبير يقترب من الأرض اليوم × 10 معلومات

كتب محمود راغب

يقترب المذنب K2 من أقرب نقطة له إلى الأرض على مسافة 269,276,167 كيلومتر اليوم ، وقد يبلغ لمعانه إلى القدر السابع أو الثامن، ما يعني بأنه سيكون ما يزال خافت جدًا و لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولكن يمكن رصد بسهولة بواسطة التلسكوبات، حيث يمكن العثور على المذنب عالياً في سماء منتصف الليل في كوكبة الحواء.

وينشر "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بهذا المذنب فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- يستعد الراصدون لاقتراب المذنب C / 2017 K2 (بان ستارز) خلال الأسابيع المقبلة بعد رحلة طويلة على مدار الثلاثة ملايين سنة الماضية

2 - المذنب يتحرك باتجاه الشمس وهي رحلة طويلة وبطيئة من خارج النظام الشمسي.

3 - تسبب المذنب K2 "في ضجة كبيرة عندما تم اكتشافه في مايو 2017.

4 - في البداية ، بدا أنه أحد أكبر المذنبات في التاريخ الحديث ، مع نواة يصل عرضها إلى 160 كيلومتر

5 - منذ ذلك الحين ، قلصت أرصاد تلسكوب هابل حجم نواة المذنب إلى 18 كيلومتر لكنها لا تزال نواة كبيرة (فحجم نواة المذنب العادي من 1 إلى 3 كيلومترات) ، لكنها ليست أداة ضبط قياسية.

6 - بشكل عام المذنبات من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي

7 - تأتي إلينا من مصدرين حزام كايبر ( وهي المذنبات قصيرة الدورة التي تستغرق اقل من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)

8 - المصدر الثاني سحابة اورت حيث تأتي منها ( المذنبات طويلة الدورة التي تستغرق أكثر من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)

9 - بشكل عام تدور حول الشمس في مدار إهليلجي ضخماً بشكل قطع ناقص

10 - يمكنها أن تقضي مئات و آلاف السنين في أعماق النظام الشمسي قبل أن تعود إلى الشمس عند الحضيض.