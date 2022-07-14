تضامن المنوفية تعلن استئناف العمل فى مجال الخدمات الطبية لغير القادرين

المنوفية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى فى المنوفية استئناف العمل فى مجال تقديم الخدمات الطبية من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع جميعه الأورمان.

وأكد إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وأوضح إمام أن المديرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى خلال أيام عيد الأضحى المبارك قامت بنحر الأضاحى فى مجازر وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطري لصالح غير القادرين من أبناء المنوفية.

وفى سياق متصل أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن بالمنوفية بدأت في استئناف العمل في مجال الخدمات الطبية، حيث استقبلت المرضي غير القادرين للبدء في دخول العمليات الأسبوع القادم حيث سيتم تنفيذ مستهدف شهري اكثر من 70 عملية عيون و50 عملية قلب تنوعت مابين عمليات قلب مفتوح وقسطرة.

وأضاف شعبان أن الجمعية قامت بنحر 315 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك وتم توزيعها على 37 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا في جميع قري ومراكز ونجوع المنوفية.

وأشار"شعبان" إلى أن الجمعية بمحافظة المنوفية سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.