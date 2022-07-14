تشييع جثمان 4 أطفال من حفظة القرآن ضحايا أتوبيس ترعة السلام بالدقهلية

شيع أهالي عزبة رفاعي التابعة لمنطقة ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية اليوم جثامين 4 ‏أطفال من حفظة القرآن الكريم، والذين لقوا مصرعهم غرقا في مياه ترعة السلام علي طريق"دمياط – ‏الدقهلية" أثناء عودتهم مع زملائهم في رحلة من مدينة دمياط بعد فوزهم في مسابقة لحفظ القرآن الكريم ‏نظمها مكتب تحفيظ قرأن كريم في القرية، وبحضور الأطفال الناجين من الحادث والذين أبكت صيحاتهم ‏لا إله إلا الله الجميع الذين حضروا الجنازة.‏

تجمع أهالي العزبة والقري المجاورة وقيادات مركز الجمالية الشعبية في جنازة مهيبة، وجري وضع ‏جثامين الأطفال الأربعة في سيارات الإسعاف وهم: حنين حافظ محمود رفاعي، وشيماء عبد الناصر ‏الجمال، 18 عامًا، ومحمد أبراهيم جمال أبو المعاطي، ‏‏4 أعوام، وتسنيم محمود رفاعي 14عامًا، وجميعهم مقيمون في عزبة رفاعي بمنطقة ليسا الجمالية‎‏.‏

وهزت هتافات الأطفال الناجين من الحادث قلوب الحضور والذين وقفوا أمام جثامين زملاهم في الرحلة ‏ويرددون هتافات "الله أكبر ولا إله إلا الله " ، وردد معهم الهتافات جميع من حضر الجنازة في موقف ‏إنساني مؤثر، فيما ارتدت النساء الملابس السوداء حزنا علي ضحايا الحادث الأليم.‏

وانهارت أسر ضحايا الحادث الأليم وقت تشييع الجنازة وانهمر الجميع في بكاء شديد وحسرة علي فراق ‏أبنائهم والذين تعتبرهم العزبة أبنائهم جميعا كون ضحايا الحادث جميعهم أقارب.‏

يذكر أن الحادث ‏أصيب به أيضا الطالبة ياسمين رفعت محمد ياسين رفاعي بكدمات بالذراع الأيسر‎ ‎، ‏بالإضافة إلي ‏طالبة اخري جري نقلها إلي إحدى مستشفيات دمياط.‏

وبدأت أحداث الحادث عن خروج أكثر من 65 طفل في رحلة مع مكتب تحفيظ قرآن كريم، إلي مدينة ‏دمياط، وعند عودتهم وقبل أن يصلوا إلي محل إقامتهم، سقط سيارة ميني باص تحمل رقم "ط ر د 2818 ‏‏" ‏في ترعة السلام علي طريق "دمياط – الدقهلية"، وهرع أهالي المنطقة لنجدة الأطفال واستطاعوا أن ‏ينقذوا عدد كبير ‏منهم وانتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث للتعامل الفوري مع المصابين.‏

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز ‏شرطة ‏الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام في منطقة واقعة بين محافظتي الدقهلية ‏ودمياط ‏ووجود ‏وفيات ومصابين‎

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انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى الدفع بأكثر من ‏‏7 ‏سيارات ‏إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ ‏النهري ‏لإنقاذ ‏المواطنين‎، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة برفع السيارة واستخراجها ‏من ‏المياه وتحرر عن ‏ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.‏

وأعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في ‏بيان ‏صحفي، عن حصر الاعداد للمتوفين والمصابين بالحادث وصرف مساعدة مالية بمبلغ 8 آلاف ‏جنيها لكل ‏حالة وفاة وكذلك صرف مبلغ 2000 جنيها لكل حالة إصابة وأن ‏يتم تسجيل الاسر المضارة علي ‏برنامج ‏تكافل وكرامه وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر.