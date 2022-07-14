تشييع جثمان 4 أطفال من حفظة القرآن ضحايا أتوبيس ترعة السلام بالدقهلية

شيع أهالي عزبة رفاعي التابعة لمنطقة ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية اليوم جثامين 4 أطفال من حفظة القرآن الكريم، والذين لقوا مصرعهم غرقا في مياه ترعة السلام علي طريق"دمياط – الدقهلية" أثناء عودتهم مع زملائهم في رحلة من مدينة دمياط بعد فوزهم في مسابقة لحفظ القرآن الكريم نظمها مكتب تحفيظ قرأن كريم في القرية، وبحضور الأطفال الناجين من الحادث والذين أبكت صيحاتهم لا إله إلا الله الجميع الذين حضروا الجنازة.
تجمع أهالي العزبة والقري المجاورة وقيادات مركز الجمالية الشعبية في جنازة مهيبة، وجري وضع جثامين الأطفال الأربعة في سيارات الإسعاف وهم: حنين حافظ محمود رفاعي، وشيماء عبد الناصر الجمال، 18 عامًا، ومحمد أبراهيم جمال أبو المعاطي، 4 أعوام، وتسنيم محمود رفاعي 14عامًا، وجميعهم مقيمون في عزبة رفاعي بمنطقة ليسا الجمالية.
وهزت هتافات الأطفال الناجين من الحادث قلوب الحضور والذين وقفوا أمام جثامين زملاهم في الرحلة ويرددون هتافات "الله أكبر ولا إله إلا الله " ، وردد معهم الهتافات جميع من حضر الجنازة في موقف إنساني مؤثر، فيما ارتدت النساء الملابس السوداء حزنا علي ضحايا الحادث الأليم.
وانهارت أسر ضحايا الحادث الأليم وقت تشييع الجنازة وانهمر الجميع في بكاء شديد وحسرة علي فراق أبنائهم والذين تعتبرهم العزبة أبنائهم جميعا كون ضحايا الحادث جميعهم أقارب.
يذكر أن الحادث أصيب به أيضا الطالبة ياسمين رفعت محمد ياسين رفاعي بكدمات بالذراع الأيسر ، بالإضافة إلي طالبة اخري جري نقلها إلي إحدى مستشفيات دمياط.
وبدأت أحداث الحادث عن خروج أكثر من 65 طفل في رحلة مع مكتب تحفيظ قرآن كريم، إلي مدينة دمياط، وعند عودتهم وقبل أن يصلوا إلي محل إقامتهم، سقط سيارة ميني باص تحمل رقم "ط ر د 2818 " في ترعة السلام علي طريق "دمياط – الدقهلية"، وهرع أهالي المنطقة لنجدة الأطفال واستطاعوا أن ينقذوا عدد كبير منهم وانتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث للتعامل الفوري مع المصابين.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام في منطقة واقعة بين محافظتي الدقهلية ودمياط ووجود وفيات ومصابين
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انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة برفع السيارة واستخراجها من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
وأعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، عن حصر الاعداد للمتوفين والمصابين بالحادث وصرف مساعدة مالية بمبلغ 8 آلاف جنيها لكل حالة وفاة وكذلك صرف مبلغ 2000 جنيها لكل حالة إصابة وأن يتم تسجيل الاسر المضارة علي برنامج تكافل وكرامه وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر.
جانب من الجنازة (1)
جانب من الجنازة (2)
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