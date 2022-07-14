اليوم السابع
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تشييع جثمان الشاب الثانى الغارق بقارب جريس فى المنوفية

الخميس، 14 يوليه 2022 09:24 ص
تشييع جثمان الشاب الثانى الغارق بقارب جريس فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية: فريق المحافظات

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شيع المئات من أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الطالب  " محمد وحيد "، عقب انتشال قوات الإنقاذ النهرى، وبعد اجراءت النيابة والتصريح بالدفن .

خرجت الجنازة من مسجد خلف بقرية جريس، وسط تشييع المرات من القرية بالدموع والحزن الشديد على فقد القرية لأحد شبابها .

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بغرق طالبين "محمد وحيد "، و " محمود أبو شنب"، أثناء ركوبهم إحدى المراكب والتجول بها .

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت بالتعاون مع الصيادين من إنتشال جثمان الطالب" محمود أبو شنب" وتم تشييع جثمانة وواصل الاهالى والصيادين وقوات الإنقاذ النهرى، البحث عن الجثمان الأخر حتى تم العثور علية بالقرب من قرية كفر الطراينة التابعة للمركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان 5 أصدقاء قد خرجوا للتنزه في نزهة نيلية في مياه النيل المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتتعرض المركب للأنقلاب وتم إنقاذ 3 أشخاص بينما غرق شابين وتم إخراج أحدهم وإخراج الثانى بعده بما يقرب من 28 ساعة .





 


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