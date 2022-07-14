تحذيرات من نزول شواطئ رأس البر بسبب ارتفاع الأمواج

دمياط - فريق المحافظات

شهدت شواطئ مدينة رأس البر اليوم ارتفاعا فى منسوب المياه، مما دفع رجال الإنقاذ لرفع الرايات التى تحمل اللون الأسود والأحمر للتحذير من نزول الشاطئ بسبب شدة الأمواج وارتفاع منسوبها.



وفي سياق متصل أكد مجلس مدينة رأس البر ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل رواد المدينة، والانصياع إلى تعليمات رجال الإنقاذ بشأن النزول لمياه الشواطئ، وذلك نظرا لارتفاع منسوب المياه وشدة سحب التيارات والأمواج.



وكان عدد من كافيهات الشواطئ بمدينة رأس البر قد تفاجؤا الي الشاطئ مما أثر نسبيا على تواجد الأسر اليوم بشواطئ رأس البر.