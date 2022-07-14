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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الخميس، 14 يوليه 2022 11:06 ص
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتجديد حبس مدرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته بسلاح أبيض "مقص"، بسبب خلافات زوجية بينهما، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحا أنه يعمل أخصائى مكتبة بإحدى مدارس شبرا الخيمة، وأن زوجته تعمل عاملة بإحدى حضانات الأطفال، كما أنه يعمل فى الفترة المسائية سائقا على توك توك، وحدثت بينه وبين زوجته مشادة كلامية بسبب الخلاف على دفع قسط الجمعية المشتركان بها، قام خلالها بتسديد طعنتين لها باستخدام مقص.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع الشابوري، دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعى "عبير م"، تبلغ من العمر 33 عاما، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى "إبراهيم ا"، أخصائي مكتبة بمدرسة بشبرا الخيم، يبلغ من العمر 37 عاما، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض إعطائه أموالا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.


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