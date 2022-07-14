بدء حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن بدء فعاليات الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأنواعها علي مستوي المحافظة.

وقرر "مختار" عودة جميع الأطباء البيطريين الي رأس عملهم وتقسيمهم الي فرق تنتشر في كافة قري المحافظة لتحصين المواشي غير المصابة من خلال الذهاب الي المزارع والحظائر مهما كان العدد المستهدف تحصينه والتأكد من عدم إصابة الماشيه عند تحصينها.

وأشار المحافظ إلي أنه تم توفير اللقاحات الجديدة بكميات كبيرة وليس هناك أي عجز في اللقاحات والعمل يجري علي قدم وساق للحد من الإصابة من مرض الحمى القلاعية بمختلف أنواعها .

كما أشار "مختار" إلي أنه هناك تعليمات طبية واضحة صادرة من الهيئة العامة للطب البيطري بعدم تحصين المواشي المصابة الا بعد انقضاء فترة النقاهة لعدم انتشار العدوي وعدم حدوث مضاعفات صحية نتيجة التحصين .

ووجه " المحافظ " لوكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية بإقامة حملات توعوية في جميع القري لتوعية الفلاحين والمربين بكيفية التعامل السليم مع المواشي المصابة وطرق العلاج والغذاء المطلوب في هذه المرحلة وفصل المواشي المصابة عن السليمة لتجنب انتشار الإصابة ونقلها الي السليم منها .

وأكد "مختار" علي أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض او فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبه بالإضافة إلي تحسين سلالات المواشي سواء كانت ابقار أو جاموس لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم ومشتقاتها وزيادة معدل الإنتاج من هذه الأصناف.

يشرف علي أعمال التطعيم الدكتور زكريا سعد نائب وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية وجميع مديرين الإدارات البيطرية علي مستوي المحافظة .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر، والعمل علي تنميتها باعتبارها داعم أساسي للاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

وفي إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة .