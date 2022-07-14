ورفعت غرفة عمليات بعثة حج القرعة درجات الاستعداد؛ لإعادة الحجاج بسلامة الله الى أرض الوطن؛ حيث تم الدفع بعدد كاف من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم.

وكانت بعثة حج القرعة، قد انتهت أمس الأول الثلاثاء، من تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى، عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق؛ حيث قام مشرفوا البعثة بإعادة الحجاج الى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادا لآداء طواف الوداع والعودة بسلامة الله الى أرض الوطن.