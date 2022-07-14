بايدن يشكر الإمارات والهند على جهودهم فى حل أزمة الغذاء العالمية

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة افتراضية مع الامارات والهند وإسرائيل: "في البداية أريد أن أشكر رئيس وزراء الهند ورئيس الإمارات على جهودهم في تعمق العلاقات وتقويتها بين الشركاء في الشرق الأوسط"، وأضاف: "الحقيقة الواضحة والبسيطة أن التحديات التي نواجهها الآن تفرض أن يجد العالم طرق جديدة لمعالجة المشكلات والتعامل مع بعضنا".

وتابع: "من التعامل مع أزمة المناخ التي يشعر بها الكثير في الشرق الأوسط هنا الآن إلى محاولة توفير الغذاء وسط الأزمة التي تسبب بها حرب بوتين المشينة على جارته أوكرانيا ومحاولات الوصول إلى الاكتفاء الذاتي هذا بالإضافة إلى الأزمات الصحية والاقتصادية التي يعاني منها العالم خلال آخر عامين"

وقال بايدن: "أول مشروعين سنعمل عليهما هم حل أزمة المناخ والغذاء وهما أكثر ما يؤثر على الأفراد"، وأشار إلى مشروع تقوم به الإمارات في الهند بدعم من خبراء أمريكيين وإسرائيليين.

وأضاف بايدن: "نحن بحاجة للعمل على توطيد العلاقات لتفادى الأزمات وتسريع الاستجابة لتغير المناخ"، وأكد أن الحل سيكون في تبني الطاقة الجديدة والحفاظ على الأمن الغذائى.