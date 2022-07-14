بايدن يتعهد بـ"دعم كامل لإسرائيل".. ويؤكد: حريصون على ضمان قدرتها الدفاعية

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل التى زارها اليوم ليست تلك التي رأها قبل 50 عاما فى زيارة عام 1973 أثناء عمله كسيناتور في الكونجرس.

وتعهد بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لإسرائيل قائلا: "التهديدات ضد إسرائيل في السابق كانت حقيقية وما زالت حقيقية إلى الآن.. التقيت بجميع المسئولين الإسرائيليين منذ جولدا مائير وخلال زيارتي حينما كنت سيناتور صغير عن ديلاوير كنت قلقا من التهديدات قبل أيام قليلة من يوم كيبور ولكن نظرت إلى إحدي المسئولات الإسرائيليات قائلة لا تقلق لدينا سلاح سري ومازال التهديدات ضد إسرائيل سارية إلى الآن".

وأضاف بايدن: " أمريكا ستتاكد من قدرة إسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها وهذا وعد حديدي مني.. ستتعاون الدفاع الامريكية مع نظيرتها الإسرائيلية لتطوير سلاح دفاعي جديد يعمل بتكنولوجيا الليزر سيساهم في الحفاظ على الأرواح".